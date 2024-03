“L’Eurovision mi costringe”. Cosa succede alla canzone di Angelina Mango: Non è la sola artista che è stata costretta a cambiare la canzone che ha portato sul palco dell’Eurovision. Stessa cosa è successo anche a Blanco e Mahmood quando hanno eseguito “Brividi”. A parte ...ilgiornale

La canzone di Angelina Mango, La noia, subirà delle modifiche in vista dell’Eurovision. A spiegare il motivo è la cantante: Fresca vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango si prepara in vista dell’Eurovision Song Contest. A Radio Italia Solo Musica Italiana la cantante ha svelato che sarà costretta ad accorciare la ...novella2000

Chi è la cantante israelo-russa respinta all'Eurovision, e cosa dice il testo che Israele ha dovuto cambiare: Troppi riferimenti, per quanto velati, al massacro del 7 ottobre e a quelli seguiti in Palestina nella caccia ad Hamas. Il passo indietro di Tel Aviv ...spettacoli.tiscali