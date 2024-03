L’estremismo per Putin spiegato dal dissidente Ilya Yashin

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 5 marzo 2024) Ciao amici. Voglio condividere alcune notizie sulla mia vita in carcere. Innanzitutto, l’amministrazione mi ha inserito in un registro preventivo aggiuntivo. Prima il mio fascicolo personale diceva solo “violatore persistente del regime”. Ora sono anche una persona “incline allo studio e alla diffusione del”. Che cosa significhi questa dicitura, posso solo immaginarlo. Ma, come hannole guardie carcerarie, questo status è legato alla “natura politica” del mio articolo penale, nonché ai legami estremisti, nei quali sono stato precedentemente “smascherato dalle forze dell’ordine”. Tutto questo è abbastanza prevedibile, ovviamente. Come scriveva uno scrittore classico, “dire la verità in tempi di menzogna totale è estremismo”. Quindi prendo ciò che sta accadendo con filosofia. E francamente credo che questa notizia abbia agitato il ...