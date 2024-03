L’Eredità torna in prima serata con due speciali

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 5 marzo 2024) Marco Liorni (US Rai) Marco Liorni si prepara are in. Il conduttore, dopo gli ottimi ascolti che sta ottenendo ogni giorno in preserale con il game show (anche ieri, nelle due parti, 24.2% e 26.6% di share), sarà alla guida di duedein onda su Rai 1 sabato 16 e 23 marzo. Gliavranno due temi ben specifici: uno sarà dedicato al Festival di Sanremo, mentre l’altro – come Rischiatutto 70 di Carlo Conti – ai 70 anni della Rai. Appuntamenti che dovranno fare i conti con Maria De Filippi: su Canale 5 sabato 16 marzo è infatti prevista l’ultima puntata in stagione di C’è Posta per Te, mentre il 23 marzo è in programma l’inizio del Serale di Amici. A giocare, come sempre accade quandoapproda in prime time, saranno ...