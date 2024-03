Lelli | Ora il Ghiviborgo non si pone più limiti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Vince una partita "sporca" e sale in classifica, unche fa di necessità virtù e torna con i tre punti da Forte dei Marmi, compiendo un blitz pesantissimo, contro un avversario con l’acqua alla gola. Trainer Nicoanalizza con equilibrio e onestà la prestazione dei suoi. "Al termine della prima frazione non meritavamo di essere in vantaggio – ammette – : il Real ha interpretato meglio l’avvio di gara, venendoci a pressare alto. Siamo andati un po’ in difficoltà ed abbiamo rischiato di prendere gol, ma è stato bravo Becchi in più circostanze. Poi siamo cresciuti e siamo stati molto pratici, segnando la rete del vantaggio. Purtroppo avevamo alcune assenze importanti: a quelle di Signorini, Romano e Orlandi, si è aggiunta in extremis anche la defezione di Turini, costringendomi a rivedere la formazione, con alcuni ragazzi schierati anche ...