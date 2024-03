Legnano | folle inseguimento in auto | arrestato un 34enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024)(Milano), 5 marzo 2024 – Non appena ha visto la volante della Polizia invece di fermarsi all’alt ha pigiato sull’acceleratore dandosi alla fuga per le vie della città, fortunatamente poco trafficate a quell’ora: al termine di undurato una decina di minuti, gli agenti della Polizia di Stato hanno infine bloccato eper resistenza a pubblico ufficiale il cittadino italiano di 34 anni che era alla guida, denunciato poi anche per i reati di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, guida con patente revocata e, infine, segnalato al Prefetto per uso personale di stupefacenti. L’episodio ha avuto come teatro in prima battuta via per Castellanza, dove intorno alle 2 di notte gli agenti, impegnati nel quotidiano servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno intercettato una vettura ...