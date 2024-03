LeggerMente | corso di lettura ad alta voce e quattro incontri con i grandi della letteratura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – Prende il via martedì 5 marzo,, progetto di promozioneada cura di Alessandra Bedino e associazione INTERNO12, con il contributo di Fondazione Guido d’Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo. L’iniziativa di INTERNO12, che da anni si occupa di formazione e produzione di eventi teatrali in città, vuole promuovere laadnon solo come mezzo di crescita culturale ma anche come scambio di emozioni attraverso lache diventa così veicolo di condivisione e inclusione sociale. Il progetto infatti si articola in due proposte complementari: ungratuito diad, tenuto da ...