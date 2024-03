Led Zeppelin | The Song Remains The Same torna al cinema

(Di martedì 5 marzo 2024) Il 25, 26, 27 marzo rivive alil mito dei Led: il leggendario e ipnotico film-concerto "LED: THETHE” verrà infatti riproposto in versione restaurata (l’elenco delle sale è disponibile su nexodigital.it). Il film è stato ideato per ildagli stessi membri della band. Le immagini dei tre live al Madison Square Garden di New York nel 1973, la potenza della loro performance sul palco e i racconti nel backstage, si fondono con sequenze video extra palco che ripercorrono le “allucinazioni private” di Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham. Quella al Madison Square Garden era la tappa finale del loro tour negli States che aveva toccato più di 30 città, battendo i record di affluenza di pubblico precedentemente ...

I Led Zeppelin sbarcano al cinema con il film concerto del 1973: ROMA – Arriva per la prima volta nelle sale italiane, solo il 25, 26, 27 marzo come evento speciale “Led Zeppelin: The song remains the same”, il rivoluzionario e ipnotico film-concerto che raccoglie ...dire

Robert Plant and Saving Grace feat Suzi Dian in concerto: Mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 21.15 il Gran Teatro Morato di Brescia (via San Zeno 168) ospita Robert Plant: il leggendario frontman dei Led Zeppelin presenta il progetto Saving Grace, che lo ...mentelocale

Led Zeppelin: un film concerto storico arriva nelle sale cinematografiche solo dal 25 al 27 marzo: ROMA - Arriva per la prima volta nelle sale italiane, solo il 25, 26, 27 marzo come evento speciale, “LED Zeppelin: THE SONG REMAINS THE SAME” il rivoluzionario e ipnotico film-concerto che raccoglie ...primapress