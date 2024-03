Lecce | Sticchi Damiani rivela | “In pochi sanno che ha avuto un problema nel riscaldamento…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilnel prossimo turno di campionato è atteso da un altro scontro salvezza. Domenica alle 12.30, ilospiterà il Verona reduce dall’importante successo interno sul Sassuolo e per l’occasione va valutato lo stato fisico di Martin Pongracic.che viene dal pareggio in trasferta contro il Frosinone per 1-1 ottenuto in rimonta. Le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Sassuolo-risultato finale 1-0-Empoli risultato finale 1-1: il grande colpo dell’estate scenderà in campo?-Juventus, le parole di Baroni tra le scelte di formazione e Umtiti Calciomercato: dopo Umtiti anche Hjulmand in vendita, ipotesi remota per i ...