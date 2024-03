Léa Seydoux | la star di Dune - Parte due | È difficile per le donne invecchiare a Hollywood

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 5 marzo 2024) L'attrice francese ha criticato l'industria cinematografica americana per il trattamento riservato alle attrici. Léaè una delle new entry nel cast didue, nel ruolo di Margot Fenring, e nel corso di una chiacchierata con Harper's Bazaar, l'attrice ha ammesso di essere preoccupata per il come il processo d'invecchiamento possa influire sulla sua carriera. "L'industria in America... La trovo severa con le. Èper le. Non voglio aver paura di non essere desiderabile o di perdere il mio contratto. In America è una questione economica, e quando diventa una questione di far soldi perdi la tua libertà. Non mi sento a mio agio con il …