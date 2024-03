Le Tartarughe Ninja di Paramount+ compiono 40 anni e festeggiano a San Siro con l' Inter

(Di martedì 5 marzo 2024) In occasione di-Genoa la squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo con la jersey limited edition che celebra “Le”.Gli amatissimi character, che proprio quest’anno40, hanno inaugurato i festeggiamenti con questa speciale iniziativa per festeggiare l’arrivo sudel loro ultimissimo film d’azione: “Caos Mutante”.Nel prepartita di-Genoa, Leonardo, Donatello Michelangelo e Raffello, sono scesi a bordo campo per battere il cinque agli eroi neroazzurri prima della sfida. Ma non solo, i quattro costume character hanno continuato a sorprendere il pubblico presente allo stadio con diverse apparizioni.Nate nel 1984 dalla matita di Kevin Eastman e Peter Laird, nelle pagine di ...

