“Le sono i caduti i soldi” | incastrati i ladri che prendevano di mira gli anziani al bancomat

(Di martedì 5 marzo 2024) Meda, 5 marzo 2024 - "Le": si rivolgevano così agliallo sportello, poi li derubavano. È stato nell'ultimo colpo commesso in Brianza che i carabinieri di Genovariusciti ad arrestare quattro componenti della banda di, tre peruviani – tra loro una donna – e un cubano, che commettevano questa odiosa tipologia di furti, perché ai danni di soggetti fragili e indifesi, in Liguria e in altre città del Nord Italia. Secondo l'accusa il quartetto di malviventi agiva sempre con lo stesso modus operandi: adocchiavano l'anziano di turno ale mentre prelevava ibuttavano una banconota a terra dicendo che gli era caduta. Quando la vittima si abbassava per prenderle, un complice rubava ...