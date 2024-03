“Le parole di Mondonico | l’abbraccio di Bortolotti | Sporting-Atalanta 1988 | così facemmo l’impresa”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 5 marzo 2024) Lisbona (Portogallo). 1963,, 2023 e anche 2024. La trasferta di Lisbona in casa delloè ormai una classica per l’quando si tratta di competizioni europee. Ci sarebbe da aggiungere anche quella del 2020 per la Final Eight di Champions League, seppur nell’altro stadio cittadino, il Da Luz. Ricordi indelebili nella capitale lusitana, che vanno dalla partita contro il Psg persa nel recupero al triplo confronto con spareggio ai supplementari, con la Dea che giocava con il tricolore della Coppa Italia sul petto. L’1-1 del, però, mantiene un posto speciale nei cuori dei tifosi di lunga data. Non a caso i ragazzi allora guidati da Emilianosono diventati “gli eroi di Lisbona”. Uno su tutti, Aldo Cantarutti, che segnò il gol decisivo per l’1-1 che, unito al 2-0 maturato a ...