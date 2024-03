Le news | oggi ne sapremo di più sulla caviglia del portierone | ma anche su Sampirisi e Kabashi Bardi | difficile vederlo a Catanzaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024)pomeriggio la Reggiana riprenderà gli allenamenti in vista dellatrasferta di sabato a(si gioca alle 16.15). A tenere in ansia sono le condizioni di: per ildi Livorno si tratta del primo stop stagionale. Il problema è allasinistra: un trauma discorsivo che ha colpito proprio la stessauscita malconcia dalla sfida col Sudtirol di una settimana fa, e che lo aveva tenuto in dubbio per Ascoli. Tempo 15 minuti, e dopo un rinvio(quasi in lacrime) ha alzato bandiera bianca. Al suo posto Satalino, che si candida a partire da titolare in Calabria nel casonon facesse un recupero lampo. Prima di Ascoli ...