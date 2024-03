Le gomme dell’auto generano asfalto Raccolta dei Pfu e loro rigenerazone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Anche nel 2023 il sistema die riciclo dei PFU-Pneumatici Fuori Uso gestito da Ecopneus, la principale società senza scopo di lucro per la gestione dei PFU in Italia, ha raggiunto importanti risultati, con oltre 187.000 mila tonnellate raccolte su tutto il territorio nazionale che hanno superato del 12% il target di legge. Oltre 65.800 le missioni direalizzate visitando più di 23 mila gommisti e altri punti di generazione di PFU. "Nel 2023, Ecopneus ha superato ampiamente gli obiettivi prefissati, garantendo unaomogenea e capillare in tutta Italia – dichiara Alessandro De Martino, Presidente di Ecopneus. – E orienteremoa gli sforzi verso l’innovazione e lo sviluppo di pratiche sostenibili. L’impiego dei PFU come risorsa energetica, la ricerca di nuove applicazioni nell’ambito degli asfalti e l’esplorazione ...