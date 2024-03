Le ferrovie spagnole vogliono cogestire due linee in Piemonte Ma il monopolio resiste

(Di martedì 5 marzo 2024) Recentemente il giornale spagnolo Expansión ha reso noto che l’azienda statale iberica Renfe è in trattative con Longitude, società italiana della famiglia Arena, per gestire congiuntamente duedel trasporto regionale in. Si tratta della Ceva-Ormea (36 km) e la Savigliano-Saluzzo-Cuneo (49 km), che Trenitalia ha smesso di gestire nel 2012. Ora la Regioneintende riattivare dopo la proposta avanzata da Longitude, attraverso il suo marchio Arenaways. L’iniziativa è letta dagli analisti come un contrattacco spagnolo sul suolo italiano che, invece di rivolgersi al segmento Alta Velocità, approfitta di una delle poche opportunità offerte dal mercato ferroviario regionale. Infatti, in tutte le altre regioni, i servizi di trasporto ferroviario sono stati chiusi all’ingresso di nuovi gestori. Infatti sono stati ...

Spagna: al via l’installazione di oltre 1.000 punti di ricarica per veicoli elettrici in 80 stazioni: (FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Adif e Adif Alta Velocity compiono un altro passo nell’installazione di oltre 1.000 punti di ricarica per veicoli elettrici con energia generata da fonti rinnovabili nei par ...ferpress

Crac ferrovie del Sud Est, l’ex amministratore Fiorillo condannato a 10 anni per bancarotta fraudolenta: Angiulli, Schiano e Bitonte sono stati interdetti per 5 anni dai pubblici uffici. Tutti i condannati dovranno risarcire - in solido - Fse, ferrovie dello Stato, ministero dei Trasporti e Regione ...bari.repubblica

Spagna: stanziati 14 mln per la fornitura di nuove rotaie sulle linee ferroviarie nazionali: (FERPRESS) – Roma, 1 MAR – Adif stanzia 14,2 milioni di euro per la fornitura di diverse tipologie di rotaie (54 E1, RN 45, 60 E1) come pezzi di ricambio o da installare o sostituire sulle linee della ...ferpress