Le cariche di Pisa No agli abusi nella gestione dell’ordine pubblico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Su quanto è accaduto avenerdì 23 febbraio, ledi polizia contro gli studenti, si dovrà riflettere anche nel consiglio comunale di Sarzana. Lo chiedono i gruppi di opposizione del Pd e di Sarzana protagonista che hanno presentato una mozione in un’ottica "non divisiva, anzi auspicando la convergenza di tutti su un testo che riprende le dichiarazioni del Capo dello Stato", sottolineano i capigruppo Beatrice Casini e Matteo Tiberi. L’oggetto sono leai danni di un corteo per il cessate il fuoco in Palestina, formato da un’ottantina di studenti delle scuole superiori, chiuso tra due cordoni di forzeche hanno usato i manganelli. I due gruppi di opposizione, pur confermando "fiducia nel lavoro imprescindibile delle Forze", citano le parole di Mattarella: ...