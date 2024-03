Le Big Tech senza Musk si responsabilizzano sull’IA per il bene dell’umanità

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024) Arrivare a una “responsabilità collettiva” al fine di “massimizzare ifici dell’intelligenza artificiale e mitigare i rischi” per le aziende. È questo l’ultimo tentativo delle Bigdi mostrare il lato positivo dell’IA, contenuto in una lettera aperta sottoscritta da OpenAI e altre trecentodieci grandi aziende del settore, tra cui Google e Microsoft, con un titolo eloquente: “Build AI for a better world”. L’intento è chiaro e si lega ai tanti precedenti lanciati per diffondere un senso di fiducia della tecnologia, molto spesso percepita come una minaccia. Come scrivono gli autori della lettera, l’IA deve essere concepita come la stampa, il motore a combustione, l’elettricità o Internet. E quindi, come una rivoluzione. “L’equilibrio tra gli impatti positivi e negativi sull’uomo sarà determinato dalle azioni e dalla ponderatezza che noi umani ...