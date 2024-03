Le applicazioni industriali delle materie plastiche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 5 marzo 2024) Negli ultimi dieci anni, l’industriaha registrato un notevole sviluppo economico e tecnologico, superando la produzione grezza di acciaio in volume. Questo successo è principalmente attribuibile alle eccezionali proprietà, che spaziano dalla resistenza meccanica alla lavorabilità, dall’isolamento elettrico alla leggerezza, dalla stabilità dimensionale in diverse temperature all’elasticità e alla biocompatibilità. Leconsentono la produzione efficiente di prodotti personalizzati con geometrie complesse, in tempi rapidi e a costi contenuti. Abbiamo intervistato Amedeo Baldelli, General Manager di Lima, azienda leader nella produzione di guarnizionie articoli ...