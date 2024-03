Lazio | tifosi a Monaco nella ‘birreria di Hitler’ | saluti romani e cori fascisti

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – Un gruppo didella, circa un centinaio, si sono trovati ieri sera nel birrificio Hofbräuhaus didi Baviera, dove Adolf Hitler ha tenuto molti dei suoi discorsi, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern. Gli ultras biancocelesti, come mostra un video, hanno intonatoe fatto il saluto romano gridando ‘duce, duce’. Tre settimane fa idella, durante il match d’andata con i bavaresi, avevano esposto lo striscione, con scritto ‘L’unica cosa che vi invidiamo: la birreria’, con riferimento alla birreria Bürgerbräukeller, sede di partenza del Putsch di, colpo di Stato fallito, tentato proprio da Hitler nel 1923. “Le immagini dei ...

