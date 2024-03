Lazio | Lotito sbotta | “inchiesta? Nessuno si azzardi a fare il mio nome”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) Laè in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco con l’obiettivo di gestire l’1-0 dell’andata. Prima del match si sono registrate le dichiarazioni del presidente Claudiocon riferimento all’sul dossieraggio. “Laed il sottoscritto non c’entrano nulla e il primo che si azzarda ad accostare il mioa questa vicenda ne risponderà nei termini di legge”. Sono le dichiarazioni a Skysport24. “Il mioè usato come cassa di risonanza, fa audience, ma non sono mai entrato nella vicenda, non ho nemmeno la conoscenza dei fatti”, ha aggiunto il numero uno del club biancoceleste. L'articolo CalcioWeb.