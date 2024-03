Lazio | Isaksen suona la carica | 'Bayern Monaco? Non è impossibile Dopo il Milan abbiamo fame di vittorie'

Partita a due facce e crollo pesante in zona Champions League. La Lazio domina la prima frazione contro il Bologna e passa in vantaggio con Isaksen . Il danese ... (ilmessaggero)

Sarebbe potuto essere in campo stasera all'Olimpico di Roma Gustav Isaksen , invece che a quello di Torino. L'attaccante della Lazio ... (calciomercato)

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei Convocati per la partita di questa sera contro il Milan. Tra i giocatori che saranno a disposizione... (calciomercato)

Bayern Monaco-Lazio, Isaksen a LSC: "Difficile, ma non impossibile. Restiamo uniti": Nel pre gara di Bayern Monaco-Lazio, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto Isaksen che ha presentato così la sfida: "Siamo pronti, sarà una notte bellissima. Dobbiamo aiutare tutti i tifosi ...lalaziosiamonoi

Isaksen: "Sarà una notte bellissima, difficile ma non impossibile": ISASKEN INTERVISTA BAYERN MONACO Lazio- Le parole di Isaksen nel prepartita di Bayern Monaco-Lazio, Champions League ...lazionews.eu

Bayern Monaco - Lazio, alle 21 gli Ottavi di finale di Champions League: come vederla in streaming gratis: Bayern Monaco - Lazio, alle 21 dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera l'ottavo di finale di ritorno di Champions League. La partita sarà visibile in streaming gratis sul sito di Mediaset. Bayern ...globalist