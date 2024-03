Lazio | finisce il sogno Champions League | stra-vince il Bayern Monaco!

(Di martedì 5 marzo 2024) Il cammino indellatermina all’Allianz Arena. Ilribalta il risultato sfavorevole dell’andata e batte i biancocelesti 3-0. SCONFITTA – Lasi presenta acon un 1-0 favorevole dell’andata. Ma il, soprattutto in casa, non è un avversario per niente semplice da affrontare. Ad aggiudicarsi l’ottavo di finale diè la squadra di Thomas Tuchel, che batte con un netto 3-0 i biancocelesti di Maurizio Sarri. A decidere la sfida dell’Olimpico era stato Ciro Immobile, all’Allianz Arena, invece, sono due gli assoluti protagonisti. Harry Kane apre le danze al 38? col un colpo di testante. Prosegue Thomas Muller, ...

