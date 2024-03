Lazio eliminata in Champions League | la doppietta di Kane trascina il Bayern Monaco e avanza ai quarti

(Di martedì 5 marzo 2024) Laè stataagli ottavi di finale della. I biancocelesti sono stati sconfitti dalper 3-0 nel ritorno degli ottavi di finale, dopo che i capitolini si erano imposti per 1-0 nell’incontro andata disputato tre settimane fa all’Olimpico di Roma. Ladie la rete di Mueller hanno ribaltato il gol segnato da Ciro Immobile di fronte al proprio pubblico e così i ragazzi di Maurizio Sarri salutano la massima competizione continentale, perdendo uno scontro diretto molto importante per permettere all’Italia di beneficiare di cinque posti nella prossima edizione della. Laha avuto un’occasione ghiottissima per portarsi in vantaggio ...

