Lavori stadio Franchi | Nardella | «Restyling entro il 2026»

(Di martedì 5 marzo 2024) Le parole del sindaco di FirenzesuidelloArtemioda parte anche della Fiorentina. Le dichiarazioni Come riporta Sport Mediaset, il sindacoha voluto rilasciare qualche dichiarazione suialloArtemiodi Firenze, dove la Fiorentina ha messo la prima pietra. «Bene che il governo sia venuto incontro alla nostra proposta di tre mesi fa di allungare i termini dei. Credo che questa norma, generale, valga per molti progetti che probabilmente in Italia non avrebbero raggiunto il termine del. Nel frattempo, avevamo risolto anche questo problema, quindi siamo già partiti con isapendo di poter rispettare i tempi per il ...

Stadio Milan , arrivano novità sul fronte ristrutturazione San Siro: il cantiere Aperto in estate e l’intervento completato in due anni… Ormai è una sorta di ... (dailymilan)

Continua a tenere banco il caso Stadio in quel di Napoli. Dopo le odierne rivelazione de Il Mattino, ecco giungere le dichiarazioni dal Comune sul ... (spazionapoli)

L’incertezza sul futuro della pista d’atletica allo stadio Maradona mette in allarme gli appassionati di corsa e le associazioni sportive . Lo storico stadio ... (napolipiu)

San Siro, Sala: «Lavori in estate Vi dico che…»: I Lavori saranno d’estate, ma credo non solo. Il prossimo incontro sarà tra le squadre e WeBuild, così ci si chiarirà, anche perché WeBuild non si inventa il progetto di stadio. Dovrà ascoltare le ...calcionews24

DAL PIT-STOP AL BRAGLIA E LA COPERTURA INCERTA AL DECRETO "SALVA FRANCHI": Dalla ricerca frenetica di uno stadio alternativo al Franchi durante i Lavori del restyling e i cantieri costretti a partire senza copertura fino a sabato alla possibilità di restare ...firenzeviola

Parigi 2024, spazio aereo chiuso in occasione della cerimonia di apertura: "E' storico per la Francia chiudere totalmente gli aeroporti - ha detto Darmanin in Senato - le squadre e i capi di stato dovranno arrivare al di là dei 150 chilometri da Parigi, quindi con ...sport.sky