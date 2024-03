Lavori di raddoppio a quattro corsie della statale di Valfabbrica | avanti tutta

(Di martedì 5 marzo 2024) Perugia, 5 marzo 2024 – Nel cantiere per ilstrada318var di(direttrice Perugia-Ancona) trae Casacastalda, Anas ha terminato la prima fase di varo a spinta, tra la spalla e la prima pila, dell’impalcato metallico che costituisce il viadotto Tre Vescovi, lungo circa 130 metri e alto circa 30 metri. Prosegue l’assemblaggiorestante partestruttura metallica per il completamento delle fasi successive, mentre un altro viadotto è già realizzato (ponte Calvario). Continua anche lo scavo delle due nuove gallerie per 2,4 km complessivi: la galleria Casacastalda, lunga 1.545 m, scavata per il 60% e la galleria Picchiarella, lunga 874 metri, scavata per l’80%. I ...

