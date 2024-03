Lavorare ad Aquafan | al via i casting per l’estate | quando e come partecipare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Riccione, 5 marzo 2024 – La stagione estiva è ancora all’orizzonte maè già alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel personale. La direzione del parco acquatico e la regista Elena Ronchetti stanno cercando ragazzi del cast artistico per la stagione 2024, che sarà inaugurata il 1 giugno. Le figure ricercate Le figure ricercate sono quelle di ballerini e perfomer residenti o con appoggio tra Rimini e Pesaro e zone limitrofe, con le audizioni in programma sabato 13 aprile dalle ore 10 presso l'Oltremare Theatre di Riccione (viale Ascoli Piceno 6). E’ richiesta versatilità nei diversi stili di danza jazz funk e modern e grande espressività. Ulteriori capacità artistiche saranno tenute in considerazione.sono le audizioni Il periodo di lavoro va dal 1 luglio al 31 agosto (con disponibilità dal 25 giugno in avanti), mentre le ...