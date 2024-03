Lautaro Martinez | febbraio perfetto Altro premio dall’AIC in Serie A!

Ogni mese in collaborazione con l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) assegniamo il premio al Calciatore di Serie A che si è distinto per le proprie ... (ultimouomo)

Agresti condanna l’arbitraggio e l’atteggiamento di Giovanni Ayroldi in Inter-Genoa. Il giornalista si concentra sul giallo a Lautaro Martinez. PRESUNZIONE ? ... (inter-news)

Invettiva di Sabatini contro Barella e Lautaro Martinez in merito agli episodi di Inter-Genoa. L’opinionista combatte e ci va giù pesante. COMBATTE ? Sandro ... (inter-news)

Di Gennaro ha parlato di Lautaro Martinez e dell’Inter. L’ex giocatore non ha dubbi sul Toro come riferimento e perno della sua squadra. RIFERIMENTO ? In ... (inter-news)