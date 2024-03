Latina | 99enne muore dopo una caduta | indagati operatori e responsabili di una casa di riposo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024- Nel pomeriggio del 4 marzo c.a. a, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà 3 cittadini, due donne e un uomo rispettivamente classe 2003, 1950 e 1972 tutti residenti aritenutia vario titolo per omissione di soccorso età colposa per lesioni personali nell’ambito sanitario. Nelle loro qualifiche di operatore edi una comunità alloggio per anziani sito a, in assenza di linee guida e protocolli in merito, omettevano di contattare tempestivamente i soccorsi a seguito di unaaccidentale di una cittadina classe 25 ospitante nella suddetta struttura e successivamente operata presso una clinica operante a. La ...