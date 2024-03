L’Atalanta vola a Lisbona per la sfida con lo Sporting | alle 19 la rifinitura all’Alvalade

(Di martedì 5 marzo 2024) CALCIO. Martedì mattina, 5 marzo, la squadra è partita da Orio per il Portogallo, in serata l’namento allo stadio Alvalade. Mercoledì18,45 la gara di andata degli ottavi di Europa League.

Vittoria pesantissima del Bologna in chiave Champions . I rossoblu di Thiago Motta vincono in rimonta 2-1 in casa del l'Atalanta (reti di Lookman per la Dea nel ... (liberoquotidiano)

Jacobelli: "L'Inter è tra le più forti in Europa. Ora deve solo gestire l'enorme vantaggio in campionato": Ieri un ottimo Genoa, merito di un grande Gilardino. L'Inter sa che deve gestire questo enorme vantaggio in campionato, una riserva che può permettere il dosaggio dei suoi giocatori nei vari impegni".tuttojuve

Atalanta U23-Lumezzane, Dian Balde in panchina. Le formazioni ufficiali: Due belle sorprese del girone A di Serie C Now, l'Atalanta U23 e il Lumezzane, si affrontano questo pomeriggio allo stadio Comunale di Caravaggio per 30esima giornata. Gli ospiti scendono ...tuttoc

L'infortunio di Ilic apre le porte a Gineitis: Juric ci sta pensando, a Napoli toccherà molto probabilmente a Gineitis sostituire l'infortunato Ilic. Il centrocampista serbo starà fuori probabilmente oltre un mese e bisogna trovare un sostituto.torinogranata