L’anno dei trapianti

(Di martedì 5 marzo 2024) La trapiantologia, eccellenza italiana: lungi dall’essere solo tecnica, solo medicina, è un insieme di etica, dolore, speranza, altruismo. Il 2023, per quanto riguarda le donazioni e idi organi, tessute e cellule, è stato nel nostro Paese un anno record: mai così tanti, con i migliori risultati in tutti gli indicatori. Per la prima volta nella storia, le donazioni di organi solidi hanno superato quota duemila, e questi numeri, che fanno segnare un +11, 6 % rispetto alprecedente, ci pongono all’avanguardia in Europa. Sono le cifre assolutepiù alte di sempre, ma anche le percentuali di crescita annuali più elevate mai ottenute. ITALIA AL VERTICE DELLA RICERCA Dietro le fredde percentuali, c’è il lavoro indefesso di equipe che lavorano giorno e notte, rincorrendo il tempo e il progresso scientifico per consentire a sempre più malati di ...