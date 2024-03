L’analisi Tante squadre non riescono a trovare continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Più volte ci siamo ritrovati, nel corso di questa stagione, a commentare una classifica conbloccate in quel limbo, sotto la zona playout e sopra la zona playoff, che si scambiano posizione, senza mai però dare una svolta decisiva. Basti pensare al Pisa: dopo la vittoria contro la Sampdoria, con il sedicesimo posto disotto lunghezze, sembrava chiuso il discorso relativo alla ricerca della salvezza, quindi, le tre gare successive avevano ridotto il divario solo a due punti, mentre i tre punti con il Cittadella hanno portato alla stessa distanza i playoff. Insomma, tutto lascia pensare che le carte saranno scoperte solo dopo la trentottesima giornata. Se i nerazzurri hanno avuto un rendimento altalenante, le altre non sono da meno. Palermo, Brescia e Modena, rispettivamente sesta, settima e ottava in graduatoria, non hanno mostrato grande ...