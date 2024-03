L’altra Kate Moss | chi è Denise Ohnona | la sosia della top model britannica che ha creato scompiglio alle sfilate di Parigi

(Di martedì 5 marzo 2024) Gli occhi da gatta contornati da un pesante trucco smokey eye, i capelli biondi spettinati, la falcata sicura sulla passerella con una giacca in pelle stampata e una camicia bianca. Al primo sguardo, tutti i presenti alla sfilata Marine Serre ahanno pensato: quella è? E invece no: si chiamaed è la‘professionista’top. Il brand stesso ha voluto giocare sulla somiglianza instillando il dubbio in chi guardava: èo no? Il 4 marzo la casa di moda Marine Serre – famosa per le stampe a forma di luna che rendono inconfondibili body e tutine – ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-25 alla Paris Fashion Week. Accanto a topdel ...

Da anni ormai per la Famiglia Reale Inglese non trova pace : nelle ultime settimane Kate Middleton è stata operata all’addome e anche Re Carlo III ha dovuto ... (donnapop)

S'allungano tempi per Kate, torna in scena solo l'8 giugno: Si allungano i tempi per il ritorno sulla scena pubblica di Kate, consorte dell'erede al trono britannico William. Almeno secondo una comunicazione diffusa oggi dal governo di Londra, che ha indicato ...ansa

Kate Middleton, quando tornerà in pubblico L'annuncio ufficiale: sarà al Trooping the Colour l'8 giugno: una esaminata dal Maggiore Generale James Bowder il 1 giugno e un'altra dal Re Carlo III il 15 giugno. Buckingham Palace non ha ancora confermato la presenza del monarca. La sfilata terminerà alle ...ilmattino

Kate Middleton, si allungano i tempi dopo la malattia: «Primo impegno ufficiale l’8 giugno»: Si allungano i tempi di recupero previsti per la principessa di Galles: il primo impegno ufficiale sarà solo l’8 giugno, molto più tardi rispetto a quanto previsto in un primo momento, quando si parla ...msn