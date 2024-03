L’alluvione e la forza di Quarrata Dalla disperazione alla rinascita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Difficilmente noi cittadini dipotremmo dimenticare la notte tra il 2 e il 3 novembre 2023 quando un’ondata di maltempo ha colpito duramente il nostro territorio. Temporali, forti precipitazioni e vento in poche ore hanno messo in ginocchio la nostra città. Le forti piogge hanno causato il superamento della capacità di assorbimento del terreno e dei sistemi di drenaggio locali, provocando un aumento dei livelli dei bacini, facendo così esondare il torrente Fermulla e il torrente Stella. Detriti portati dall’acqua hanno invaso le strade della città e in poche ore con unaimpressionante, acqua e fango sono entrati nei negozi, nei garage, nei sottoscala, nei piani terra delle abitazioni, le automobili sono state trascinate viafuria dell’acqua e danneggiate. Una notte lunga, di paura e ...