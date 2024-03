L’agente di Allegri | «Era a un passo dal Real | poi alcune coincidenze lo hanno fatto rimanere a Torino»

(Di martedì 5 marzo 2024) Giovanni Branchini, agente di Massimiliano, è stato intervistato da Relevo. Branchini è un personaggio ammirato nell’ambiente degli agenti, ha gestito le carriere di Ronaldo, Romario, Seedorf o Cafu. Adesso rappresenta l’allenatore della Juventus. Intervistato dal portale spagnolo, Branchini racconta il mancato arrivo dialMadrid: “Nel 2021 dopo la partenza a sorpresa di Zidane e pochi giorni prima del ritorno di Ancelotti. Dopo l’annuncio di Zizou si sono fatti sentire Raúl, Conte, Löw, Pochettino e perfino Xabi Alonso, ma nessuno era così vicino come l’attuale allenatore della Juventus. Infatti, come riconosce Branchini, mancava solo che Max mettesse la sua firma sul contratto. «Se avesse firmato,sarebbe stato l’allenatore delMadrid. Era stato concordato tutto, ...

La conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus non è scontata, anzi. Sono (giustamente) in corso valutazioni sulla posizione ... (calcioweb.eu)

L’allenatore della Juve ntus Massimiliano Allegri ha parla to ai microfoni di DAZN dopo il ko per 2-1 contro il Napoli. Di cose positive ce... (calciomercato)

"Allegri, col Real era tutto fatto. Disse di no con la morte nel cuore": "Allegri, no al Real Madrid per la Juve" In questi giorni Branchini è stato al centro dell'attenzione per alcune dichiarazioni sul futuro di Allegri. Stavolta l'agente, invece, ha fatto un salto ...tuttosport

Ag. Allegri: 'Era tutto fatto col Real Madrid, doveva solo firmare. Li ha spiazzati, si è tirato indietro per la Juve': Giovanni Branchini, l'agente di Massimiliano Allegri, è tornato nuovamente a parlare, questa volta non del futuro del suo assistito, bensì di quello che è stato il turning point del suo recente ...calciomercato

Pagina 2 | "Allegri, col Real era tutto fatto. Disse di no con la morte nel cuore": "Allegri, no al Real Madrid per la Juve" In questi giorni Branchini è stato al centro dell'attenzione per alcune dichiarazioni sul futuro di Allegri. Stavolta l'agente, invece, ha fatto un salto ...tuttosport