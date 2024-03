Lacrime di influencer | Paragone scatenato | Ferragni | ma chi la sopporta più?

(Di martedì 5 marzo 2024) Fabio Fazio incassa un altro bel dato d'ascolto facendo felice l'editore del canale Nove, l'americana Warner Bros., che mette in cascina un grandioso 14 per cento grazie alla sceneggiata di Chiara. Record di ascolto. Cosa può aver attirato una platea così importante di persone? Il senso del drama, della fiction: ascesa e discesa di una donna di successo. Mi sbaglierò ma se fossi nellanon gioirei per lo share, nel senso che il piagnisteo andato in onda ha confermato arroganza, falsità e persino quell'odore di debolezza che accompagna gli animali feriti quando si trovano a lottare per la sopravvivenza. Quel mondo fatto di ricchezza ostentata, di marchi e griffe messi sul bancone dei propri canali social tra una storia coi figli e un'altra, di seguaci imbambolati, quel mondo lì adesso si è girato contro e giudica, boccia, non perdona. ...

