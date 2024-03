La Willy Wonka Experience di Glasgow diventerà un film horror

(Di martedì 5 marzo 2024) Un evento “da incubo“: così è stata definita ladi. La notizia del suo fallimento, con l’arrivo della polizia, chiamata da alcuni partecipanti insoddisfatti, è circolata in rete per giorni. La compagnia scozzese Kaleidonia Pictures ha colto l’occasione per annunciare l’arrivo di unispirato a questa storia, il cui titolo sarà The Unknown. L’ignaro pubblico scozzese, sedotto da una promozione a suon di immagini generate dall’IA, ha pagato caro l’ingresso all’evento. Pubblicizzato come un’immersione unica e meravigliosa nel mondo di, si è rivelato una delusione dalle misere ricostruzioni e scarne ambientazioni, tanto da far pensare a un’atmosfera da. Il ...

