La vicenda dei generali tedeschi intercettati spiega l' atteggiamento Nato sulla guerra

(Di martedì 5 marzo 2024) Alla faccia delle comunicazioni protette, della tecnologia cibernetica, della resilienza delle reti di comunicazione e dei soldi (tanti) che noi europei spendiamo per la sicurezza informatica. Le nostre comunicazioni per l’intelligence russa sono un colabrodo. Mosca ha intercettato una discussione durata ben 38 minuti tra il capo della Luftwaffe, la forza aerea tedesca, e alcuni alti ufficiali con i quali stava discutendo l’invio di missili da crociera Taurus in Ucraina, un’arma che consentirebbe a Zelensky di colpire anche dove finora gli è stato impossibile. La frase “zitto, il nemico ti ascolta” dovrebbe essere scontata, soprattutto nell’era in cui la connettività web è omnipresente e in un mondo nel quale, da almeno cento anni, le onde radio prima e i satelliti poi hanno permesso a chi spia di desumere condizioni importanti sugli antagonisti. Secondo quanto riferito dai siti ...