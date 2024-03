La vertiginosa crescita di Arc' teryx e il suo tentativo di non perdere la propria anima

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 5 marzo 2024) Negli ultimi tempi, Arc', un marchio di abbigliamento outdoor che esiste da circa 35 anni, è diventato protagonista di una incredibile tendenza sui social media. TikTok è stato invaso da video di utenti della Gen Z intenti a farsi la doccia con un giaccone Arc'. Molti si sono filmati mentre ballano al ritmo della canzone Arc', del rapper britannico YT, con la telecamera inclinata per catturare l'effetto ipnotico dell'acqua che cola dai giacconi da sci in Gore-Tex da 700 dollari. Altri hanno usato la canzone come sfondo per post in cui mostravano l'attrezzatura bagnata dalla pioggia di marchi rivali di abbigliamento outdoor con didascalie del tipo: «Fanculo, compro Arc'». Un segno del prestigio del marchio e allo stesso tempo un rimprovero nei confronti di tanti altri competitor che ambiscono a ...