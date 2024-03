«La tua rivoluzione era anche la mia» L’omaggio della filosofa Donatella Di Cesare alle Br è un caso E La Sapienza si dissocia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) «La tuaè statala mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malincuore un addio alla compagna Luna». È il testo di un tweet cha avrebbe scritto ieri – e presto cancellato – laDi, nota per i suoi studi sul rapporto tra filosofia e spazio pubblico, ma– nell’ultimo biennio – per le sue tesi controcorrente sulla guerra tra Russia e Ucraina (sostiene la nocività dell’invio di armi a Kiev e la necessità di negoziati col regime di Putin). Un omaggio, quello di Di, alla brigatista Barbara Balzerani, morta ieri all’età di 75 anni: l’ex «primula rossa» delle Br che partecipò, tra l’altro, al rapimento di Aldo Moro oltre che a diversi omicidi, ma mai si pentì delle azioni sue e dei suoi compagni. La ...