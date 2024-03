La trattoria piemontese che ignora il food cost e fa impazzire i clienti a colpi di tapulone e paniscia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 5 marzo 2024) È una notte buia e tempestosa, ho appena finito di presentare il mio libro “L’eccellenza non basta” a Borgomanero, cittadina a Nord di Novara verso il lago d’Orta e ho fame. Più che fame, Ambrogio, ho voglia di, tradizionale e non leggerissimo, ma delizioso, risotto con i borlotti, il maiale e chi più ne ha più ne metta. Senza una piega, i locali mi mandano alladei Commercianti, nel centro storico di Borgomanero, segnalazione per cui non finirò di ringraziarli. Ladei Commercianti è un’insegna storica della città, aperta nel 1911 e rilevata nel 1995 dalla famiglia Agazzone, che tuttora la gestisce, marito in cucina e moglie, gentilissima, in sala. La carta è piuttosto classica, va benissimo così, e piena di suggestioni interessanti e piatti deliziosamente fané come vuole la cucina ...