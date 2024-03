La torre nera | Mike Flanagan svela la scena straziante che non vede l' ora di adattare nella serie tv

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 5 marzo 2024) E non è tutto: Kate Siegel, moglie e musa di, sa già quale ruolo vorrebbe interpretare nell'adattamento da Stephen King.prosegue la tradizione di adattamenti da Stephen King con l'opera più ambiziosa di tutte, La, progetto che è in lavorazione da anni e che, dopo il flop della versione cinematografica del 2017 con Idris Elba e Matthew McConaughey, tornerà ad assumere forma televisiva. In attesa che il progetto prenda forma,hato lastrappalacrime che nonl'ora di. Dopo aver messo le mani spiegando che ce la sta mettendo tutto a evitare spoiler,è stato chiesto se ci fosse unaparticolare nell'amata ...