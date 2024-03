(Di martedì 5 marzo 2024) Un campo da calcio, una: dove iniziano i sogni, dove si intrecciano. Un pallone e due giocatori, protagonisti di un’epoca appartenente ad un passato ormai lontano, in bianco e nero davanti alla tv, fatta di polvere e fango sul campo, di sacrifici, inseguiti fino al cuore di questa: Bergamo. Sessantuno anni fa, il luogo in cui oggi giocano e fanno divertire i ragazzi di mister Gian Piero Gasperini echeggiava di gioia, perché l’Atalanta vinceva l’unico trofeo della sua, la Coppa Italia 1962-1963. I portieri - gli estremi difensori di quella Dea - erano Pier Luigi Pizzaballa e Zaccaria Cometti: due esempi di tenacia, la prova che il sacrificio e il duro lavoro, insieme al talento, possono diventare modelli di valore non solo nello sport, ma anche nella quotidianità. Cometti ci ha lasciato ormai quattro anni fa, ...

Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è cantava Ligabue. Certe notti servono per scrive re un pezzetto... (calciomercato)

La storia dell’Atalanta attraverso una porta: Pizzaballa e Cometti, due portieri indimenticabili per la squadra orobica e che hanno lasciato un segno forte. Oltre lo scorrere del tempo ...ilgiorno

In Inter-Atalanta c’è stato un errore molto grave del guardalinee: “Non ce lo possiamo permettere”: Anche il match recuperato in settimana tra Inter e Atalanta, vinto 4-0 dai nerazzurri e ugualmente ... Colombo viene richiamato dal VAR all'on-field review e decide per la punibilità del gesto ...fanpage

Allenamento Atalanta: il programma in vista della sfida con lo Sporting Lisbona: Il programma dell’Atalanta in vista della sfida d’Europa League contro lo Sporting Lisbona tra allenamenti e vari eventi L’Atalanta si sta preparando per la sfida d’Europa League contro lo Sporting Li ...calcionews24

Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference: Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference ...gazzetta

Ora la vera Atalanta contro i fantasmi vecchi e nuovi: IL COMMENTO. Così fa male. C’è poco da girarci attorno. Perché i fedelissimi bergamaschi che anche domenica 3 marzo contro il Bologna hanno riempito il Gewiss Stadium ormai si erano fatti la bocca ...ecodibergamo