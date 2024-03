(Di martedì 5 marzo 2024) di Rossella Conte Il fascino degli scaffali, i botta e risposta davanti alla cassa per mettersi d’accordo perché no sul prezzo o anche il caffè davanti al sorriso di chi è diventato un po’ di famiglia negli anni. Scene di vita vissuta all’interno delle botteghe che, dagli anni Duemila, sempre più spesso sono chiamate a prendere la decisione più dura: chiudere i battenti o cedere il proprio spazio allemultinazionali. A , città che macina milioni di turisti ogni anno, succede sempre più spesso. Le attività di vicinato stanno attraversando, infatti, una fase di crisi che si evince dai numeri diffusi da Confcommercio : negli ultimi 11 anni oltre 1000 negozi hanno chiuso. Spazzati dai canoni di locazione alle stelle, dai rincari generalizzati, da una domanda interna sempre più "povera" rispetto a quella turistica, assorbiti da catene franchising. E l’emblema di ...

La stazione cambia pelle. Grandi marchi, poco scampo. Così i piccoli i muoiono: "La Galleria non è la stessa": E l’emblema di questa tendenza è senza ombra di dubbio la galleria della stazione di Santa Maria Novella dove i ... scarpe Avantgarde e la piccola libreria che da due settimane ha cambiato gestione.lanazione

