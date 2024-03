La stampa che ha tentato di rendere eroi i giovani di Firenze e Pisa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 5 marzo 2024) Quanta gente per un fiore a Navalny. Poche migliaia diche rischieranno in ogni caso la vita, per loro stessi e i prossimi a loro. Tanta gente, negli stessi giorni, pure tra. Tutti antiamericani, compattamente antisraeliani, contro il fascismo melonista e non troppo, temo, legati a Navalny, né saprei dire se quel poco a Putin. Si sono scopertianch’essi. Hadi renderli tali unadi pezze da piedi, quasi che Travaglio e le sue sottomarche, i Gramellini, i Damilano, perfino le Gruber, detenessero il copyright di Gutenberg. Non rischiano, poveri figlioli senesi, né mai rischieranno. Non per i loro cortei, autorizzati o meno, né per mamma e papà, sollecitati a partorire coglioni almeno quanto coglioni in non pochi fummo mezzo secolo addietro. Che di ...