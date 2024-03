La spericolata sentenza salva Trump dei giudici americani

(Di martedì 5 marzo 2024) Aver tentato il colpo di stato non impedirà a Donalddi riprovarci una seconda volta, magari con maggiore fortuna alle elezioni del 5 novembre, grazie a una surreale decisione politica della Corte Suprema di Washington che ha deciso di ribaltare ladella Corte suprema del Colorado che aveva invece dichiarato l’incandidabilità dell’ex presidente quasi golpista sulla base del quattordicesimo emendamento della Costituzione, oltre che del buon senso. Il buon senso è questo: se hai provato a truccare i conteggi dei voti; se hai chiesto ai governatori locali di trovare almeno una scheda elettorale in più rispetto a quelle correttamente espresse a favore del tuo avversario; se hai intimidito i pubblici ufficiali, i deputati e perfino il vicepresidente per non certificare il risultato elettorale; se hai nominato degli yes man nelle commissioni ...

Le storie di medicina spericolata aprono la rassegna "Voci di biblioteca. Libri, scienza, attualità": Storie di medicina spericolata" in cui si narrano gli esperimenti condotti da medici e scienziati sul proprio corpo. Sarà presente l'autrice Silvia Bencivelli, giornalista scientifica e conduttrice ...lagazzettadilucca

Denis Verdini torna in carcere a Firenze: revocati i domiciliari: Si trattava della terza condanna definitiva per Verdini dopo quella per il crac della banca di cui è stato presidente per 20 anni, il Credito cooperativo di Campi Bisenzio, sentenza arrivata nel ...corrierefiorentino.corriere

Taranto, tenta di sottrarsi ad un controllo della Polizia. Arrestato 17enne per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento: I Falchi della Squadra Mobile hanno incrociato in via cesare Battisti due giovanissimi in sella ad una moto che percorrevano la carreggiata a velocità sostenuta ed entrambi privi di casco. I poliziott ...lamilano