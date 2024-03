La scuola dell’infanzia Lavori alla Toschi-Cerchiari | Un obiettivo storico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Bimbi in classe dal mattino e taglio del nastro nel pomeriggio di ieri (nella foto) per la’ di Dozza dopo la fine deidi riqualificazione. Miglioria sismica, adeguamento di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per garantire un salto di qualità all’edificio di via Calanco, di proprietà comunale, che fu costruito nel 1932 dall’architetto Remigio Mirri. Le opere, effettuate nell’ottica della massima salvaguardia delle peculiarità storiche di un bene vincolato, hanno portato al recupero di una certa funzionalità dell’immobile. Spazio, quindi, agli interventi per superare le barriere architettoniche e mettere a norma gli impianti meccanici ed elettrici. Ecco, quindi, la piattaforma elevatrice, i percorsi agevolati con accessi esterni e interni e ...