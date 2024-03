La scuola 2 Giugno perde pezzi. Cemento cade dal muro sulla strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) La Spezia, 5 marzo 2024 – Sono franati sul selciato in un momento della giornata in cui fortunatamente non passava nessuno, ma il timore è che possa acre nuovamente, visto lo stato in cui si trova l’edificio. Ennesimo campanello d’allarme per l’edilizia scolastica sna: questa volta, la criticità arriva dal complesso del 2, dove nei giorni scorsi dalla facciata dell’edificio che ospita ladell’infanzia e la primaria si sono staccati alcunidi rivestimento in. Una situazione pericolosa, che ha messo in allarme molti genitori, preoccupato dallo stato di scarsa manutenzione in cui versa tutta la facciata dell’edificio, dove la caduta del rivestimento ha inevitabilmente esposto le vecchie armature delarmato agli eventi ...