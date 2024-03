La Pupa e il Secchione | slitta la nuova edizione e i vertici Mediaset stravolgono tutto | il motivo

(Di martedì 5 marzo 2024) Tra i programmi più attesi di quest’anno c’è anche lade Lae il. Annunciata daidel Biscione alla presentazione del palinsesto, il reality esperimento sembrava pronto a ritornare sul piccolo schermo per la fine di marzo. Tuttavia non è ancora emersa alcuna data. Ilè presto detto, visto che gli autori avrebbero deciso di temporeggiare ancora un po’ e archiviare il format in estate. Il debutto ora potrebbe arrivare tra maggio e giugno. Lae illaDopo alcuni anni di stop, Lae ilritornerà sul piccolo schermo con una. Il ...

Le riprese della nuova stagione de La Pupa e il Secchione sono ufficialmente terminate e ora non si aspetta altro che andare in onda . Il mese per il debutto ... (anticipazionitv)

Tra il dire e il fare c è di mezzo il mare: è quanto succede principalmente a Cologno Monzese. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset in merito ... (tvpertutti)

Barbara D’Urso a Domenica In: “Strappata via dalla mia vita, a Mediaset avrei dovuto dire più no”: Barbara D'Urso ospite di Mara Venier a Domenica In ha ripercorso la sua carriera iniziata in Rai prima di approdare a Mediaset, azienda dalla quale circa ...fanpage

Barbara D’Urso potrebbe condurre un noto programma Rai del passato: Barbara d’Urso è una delle conduttrici più longeve di casa Mediaset, ha condotto tanti programmi, quali “Pomeriggio 5” (ora presentato da Myrta Merlino), “Domenica live”, il reality “La Pupa e il ...news.fidelityhouse.eu

Barbara D’Urso torna in tv, sarà ospite di Mara Venier a Domenica In il 3 marzo: Stando a quanto riporta TvBlog, Barbara D'Urso tornerà in tv dopo un periodo di lontananza: la conduttrice, per anni volto Mediaset, sarà ospite di Mara ...fanpage