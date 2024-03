La principessa Kate è ricomparsa | l’immagine che lascia ben sperare i sudditi

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 5 marzo 2024) Con tutte le cattive notizie che arrivano da Buckingham Palace, dove le ultime parlano di una Regina Camilla esausta e di un principe William che, a sorpresa, salta impegni reali e per non parlare del tumore del Re, le preoccupazioni per tutta la famiglia reale sono alle stelle. In questo contesto basta poco per rincuorarsi e stavolta c’è davvero di che gioie per ibritannici. Ladel Galles è infattinelle scorse ore in una foto “rubata” a distanza e risalente a oltre un mese dopo il misterioso intervento all'addome subito a Londra a gennaio e dopo una sparizione totale dalle luci dei riflettori fin da Natale. La foto rubata L'immagine diè stata riprodotta nell'edizione online di diversi tabloid e dall’italiano Chi.s'intravvede sul sedile del passeggero di ...