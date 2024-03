La piena del Po fa paura | sgomberata palazzina con alcune famiglie nel Reggiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Luzzara (Reggio Emilia), 5 marzo 2024 – Ladel Po incute timore e il Comune di Luzzara (in provincia di Reggio Emilia) ha disposto, con un’ordinanza, lo sgombero immediato di una. L’abitazione si trova in via Fogarino Martinelli, in zona golenale, e per la possibiledel fiume Po, tre(10 persone in tutto) sono state evacuate. Per queste ore si organizzeranno per essere ospitate da amici e parenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Nelle prossime ore, infatti, è prevista un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi con possibili precipitazioni “anche a carattere temporalesco”. ”I colmi di– scrive Arpae nel monitoraggio dei fiumi – stanno transitando nelle ultime sezioni del tratto vallivo del fiume Secchia, con livelli prossimi o superiori a soglia 1”. ...